Goldman Sachs z rekordnim četrtletnim dobičkom

New York, 14. aprila - Ameriška banka Goldman Sachs je v prvem letošnjem četrtletju zabeležila 6,8 milijarde evrov čistega dobička, kar je štirikrat več kot v prvem lanskem četrtletju. Prihodki od prodaje so se več kot podvojili na 17,7 milijarde dolarjev. Tako četrtletni dobiček kot prihodki so bili rekordni.