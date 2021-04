Ljubljanska borza: Indeks navzgor

Ljubljana, 14. aprila - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 950.500 evrov poslov. Največ ga je odpadlo na delnice Krke. Indeks SBI TOP se je dvignil za 0,28 odstotka. Vse pomembnejše delnice so se podražile ali obstale na izhodišču, razen delnic Petrola, ki so izgubile 1,3 odstotka.