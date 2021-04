Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS ustanovili združenje vinarjev

Ljubljana, 14. aprila - Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so danes ustanovili Združenje slovenskih vinarjev pri GZS. To povezuje devet podjetij, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom. Namen združenja je okrepiti aktivnosti za pomoč vinarjem in vinogradnikom ter medsektorsko povezovanje.