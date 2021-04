Pričevanja beguncev v Sloveniji zbrana v knjigi Tukaj smo

Ljubljana, 14. aprila - Na pobudo begunske skupnosti v Sloveniji je izšla knjiga Tukaj smo s pričevanji in izkušnjami beguncev iz različnih držav, ki živijo v Sloveniji. V njej so objavljene zgodbe, poročila, eseji in pesmi, ki so v zadnjem letu nastale v skupnosti in so jih objavili na Facebook profilu. Nekatere so danes prebrali v parku na Miklošičevi.