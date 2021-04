EU po težavah z AstraZeneco in Johnson & Johnson stavi na BioNTech in Pfizer

Bruselj, 14. aprila - EU se po težavah z dobavo cepiv družb AstraZeneca in Johnson & Johnson osredotoča na sodelovanje z BioNTechom in Pfizerjem, s katerima začenja pogajanja o novi pogodbi za še 1,8 milijarde odmerkov cepiva v letih 2022 in 2023. Poleg tega bosta ti podjetji še 50 milijonov odmerkov cepiva preusmerili iz druge polovice leta v drugo četrtletje.