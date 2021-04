Ljubljanski cepilni center po zagotovilih vodstva sledi nacionalni strategiji in pri cepljenju ne zaostaja

Ljubljana, 14. aprila - Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana pri cepljenju proti covidu-19 sledi nacionalni strategiji cepljenja in pri cepljenju ne zaostaja. Cepili so 15 odstotkov prebivalcev, za cepljenje katerih je zadolžen ljubljanski cepilni center, med starejšimi od 80 let je precepljenost 60-odstotna, je danes pojasnila direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič.