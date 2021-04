Po cepljenju s Pfizerjevim cepivom doslej 12 zapletov s strdki, po AstraZeneci 10

Ljubljana, 14. aprila - Na NIJZ so do nedelje prejeli 12 prijav zapletov s krvnimi strdki po cepljenju s cepivom proti covidu-19 Pfizerja in BioNTecha ter 10 po cepljenju s cepivom AstraZenece, je danes pojasnila nacionalna koordinatorica programa cepljenja Marta Grgič Vitek. Do sedaj preiskani resni neželeni dogodki niso pokazali povezave s cepljenjem.