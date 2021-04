Piranska občina nadaljuje urejanje pešpoti do Fiese

Piran, 14. aprila - Občina Piran nadaljuje z urejanjem varne peš povezave med Piranom in priljubljeno naravno plažo v Fiesi. Po lanskoletni ureditvi pločnika od Arz do gramoznega parkirišča v Fiesi občina letos nadaljuje z izgradnjo pločnika od parkirišča na ovinku do območja jezera ter do navezave na obstoječo naravno pot ob njem.