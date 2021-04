FF s pomočjo poezije opozarja na težek položaj študentk in študentov

Ljubljana, 14. aprila - Pred Filozofsko fakulteto (FF) Univerze v Ljubljani so razstavljene tri pesmi Borisa A. Novaka, s katerimi se na FF pridružujejo kritični javnosti, "ki opozarja na nedopustne kršitve človekovih pravic in nepotrebne zamejitve temeljnih svoboščin". Študentke in študenti v epidemiološki krizi ostajajo pozabljena družbena skupina, so zapisali v izjavi.