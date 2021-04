Ljubljana, 14. aprila - Novinarska konferenca LMŠ, SD, Levica in SAB, na kateri bodo spregovorili o zahtevi za sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino zaradi posledic delovanja ministrice Simone Kustec, bo danes ob 13. uri v preddverju dvorane DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine LMŠ. (STA/AVDIO)