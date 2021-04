Na seji mestnega sveta prihodnji teden sklep o ustanovitvi Centra Rog

Ljubljana, 15. aprila - Ljubljanski mestni svetniki bodo v ponedeljek razpravljali o ustanovitvi javnega zavoda Center Rog, ki je v predlogu sklepa o ustanovitvi zavoda opisan kot meddisciplinarni in multikulturni javni kreativni in proizvodni center. V predlogu so navedene številne dejavnosti zavoda, predstavljeni pa so tudi organi zavoda in njegova finančna ureditev.