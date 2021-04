Slovenska tovorna vozila ob koncu lanskega leta prepeljala več tovora

Ljubljana, 14. aprila - Slovenska tovorna motorna vozila so v zadnjem lanskem četrtletju, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19, prepeljala približno enako količino blaga kot v zadnjem četrtletju 2019, kažejo podatki državnega statističnega urada. Mednarodni prevoz blaga se je okrepil, skupne količine blaga in število tonskih kilometrov pa so bili približno enaki.