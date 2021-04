J. K. Rowling oktobra s knjigo za otroke o božičnem prašičku

Pariz, 14. aprila - Britanska avtorica knjig o Harryju Potterju J. K. Rowling bo 12. oktobra izdala novo knjigo za otroke z naslovom The Christmas Pig, so sporočili njeni založniki. Knjiga bo hkrati na voljo v 20 državah in v več jezikih, pripoveduje pa o fantku Jacku, ki bi storil vse, da najde svojega plišastega prašička, je pisala francoska tiskovna agencija AFP.