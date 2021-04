Celjski policisti obravnavali voznico s tremi promili in pol alkohola v krvi

Celje, 14. aprila - Celjske policiste je v torek poklicalo nekaj voznikov in opozorilo na negotovo vožnjo voznice osebnega vozila na avtocesti v smeri Celja. Okoli 19. ure so policisti na območju Celja ustavili 46-letno voznico, ki ji je preizkus z alkotestom pokazal, da je imela dobre tri promile in pol alkohola v krvi, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.