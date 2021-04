Biden bo konec meseca prvič nagovoril oba domova kongresa

Washington, 14. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden bo 28. aprila nagovoril skupno zasedanje obeh domov kongresa, so potrdili v Beli hiši. K temu ga je v torkovem pismu povabila predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi in Biden je povabilo sprejel. To bo njegov prvi tovrstni nagovor, imel pa ga bo na predvečer svojega 100. dne na položaju predsednika ZDA.