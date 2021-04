Eko krog ob prehodu premogovnih regij opozarja na varovanje naravnega okolja

Zagorje ob Savi, 14. aprila - V Eko krogu so zaskrbljeni, da bo razvoj Zasavja ob prehodu regije iz premogovništva potekal na račun naravnega okolja. V okviru obravnave nacionalne strategije pravičnega prehoda premogovnih regij, ki se končuje v četrtek, so podali več pripomb, ki se nanašajo predvsem na področje varovanja narave, kulturne dediščine in razvoja kmetijstva.