ZN: Na milijone žensk brez pravice odločati o lastnem telesu

New York, 14. aprila - Več milijonov žensk po vsem svetu nima pravice, da bi odločale o lastnih telesih, v danes objavljenem poročilu opozarjajo Združeni narodi. Glede na podatke iz 57 držav, večinoma iz Podsaharske Afrike, ima le okoli polovica najstnic in žensk možnost, da sprejema odločitve o svoji telesni avtonomiji in integriteti.