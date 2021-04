Premogovnik Velenje obeležil 146 let delovanja

Velenje, 14. aprila - Premogovnik Velenje je v nedeljo obeležil 146 let delovanja. Vse od leta 1875, ko je bil prevrtan glavni lignitni sloj, pa do danes so iz globin Šaleške doline pridobili več kot 255 milijon ton premoga. Letos v rudniku načrtujejo proizvodnjo 3,13 milijona ton premoga, so sporočili iz Premogovnika Velenje.