V Trbovljah podpisali pogodbo za dobavo novega gasilskega vozila

Trbovlje, 14. aprila - Na Občini Trbovlje so v torek podpisali pogodbo za dobavo novega gasilskega vozila, ki ga bo predvidoma še letos prejelo Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Dobovec. Vrednost vozila je okoli 160.000 evrov. To bo že drugo vozilo od treh, ki jih bo občina v sodelovanju z gasilci kupila v tem letu, so sporočili s trboveljske občine.