Singapur, 14. aprila - Nafta se je danes podražila. Cene podpira močno gospodarsko okrevanje na Kitajskem in v ZDA po pandemiji covida-19, čeprav ostajajo skrbi zaradi počasnih dobav cepiv proti tej bolezni v svetu in rast okužb s covidom-19 v Indiji in Braziliji.