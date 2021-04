Pozornost borznih vlagateljev se usmerja k poslovnim rezultatom

Tokio, 14. aprila - Na azijskih borzah se trgovalni dan odvija neenotno. Na eni strani vlagatelji tehtajo novico, da je inflacija v ZDA marca porasla četrti mesec zapored in najbolj v zadnjih dveh letih in pol, tu so tudi težave s cepivom podjetja Johnson & Johnson proti covidu-19. Na drugi strani se pozornost usmerja v poslovne rezultate podjetij.