Celjska občina v ureditev novih tematskih pešpoti pod Starim gradom

Celje, 18. aprila - Celjska občina bo do začetka poletja pod Starim gradom uredila mrežo novih tematskih pešpoti, ki se bodo navezovale na Pelikanovo pot in bodo vključevale poučne tematske točke. Pri izvedbi projekta so se povezali s Celjskim mladinskim centrom, ki bo v sodelovanju s Planinskim društvom Celje - Matica uredil plezalno steno pod gradom.