Washington znova visoko zmagal

Washington, 14. aprila - Hokejisti Washingtona so se z novo visoko zmago zavihteli na drugo mesto v severnoameriški ligi NHL. Po ponedeljkovem slavju z 8:1 proti Bostonu so tokrat s 6:1 odpravili Philadelphio in se s 60 točkami na drugem mestu lige izenačili s Torontom. Ta je po podaljšku izgubil proti Calgaryju z 2:3.