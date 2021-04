V Nemčiji bodo mlajši od 60 let namesto drugega odmerka AstraZenece prejeli drugo cepivo

Berlin, 14. aprila - V Nemčiji bodo mlajše od 60 let, ki so že prejeli prvi odmerek cepiva proti covidu-19 družbe Astrazenca, drugič cepili s cepivom drugega proizvajalca, so se v torek strinjali deželni ministri za zdravje in vlada. V Nemčiji od konca marca mlajših ne cepijo več z AstraZeneco zaradi možnosti pojava redkih primerov krvnih strdkov.