Phoenix, 14. aprila - Košarkarji Miamija z Goranom Dragićem so v severnoameriški košarkarski ligi NBA ponoči gostovali v Phoenixu. Gostitelji so dosegli visoko zmago s 106:86, Dragić pa je za ekipo s Floride dosegel 12 točk, šest skokov in štiri podaje.