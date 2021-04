V ZDA izvajalci anket za demokrate analizirajo zgrešene napovedi na lanskih volitvah

New York, 14. aprila - Največja podjetja, ki v ZDA izvajajo javnomnenjske raziskave za demokratsko stranko, so v torek priznala, da so se tako kot leta 2016 krepko uštela pri napovedovanju volilnih izidov na lanskih splošnih volitvah. Napovedovala so namreč veliko boljše rezultate demokratskih kandidatov na vseh ravneh, kot so bili na koncu dejanski.