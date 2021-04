Glasovanje o nedopustnosti referenduma o ZIPRS: 46 za, 31 proti

Ljubljana, 13. aprila - Za sklep, da je referendum o noveli zakona o izvrševanju proračuna nedopusten, je na današnji seji DZ glasovalo 46 poslancev koalicijskih SDS, NSi in SMC, ter poslanci SNS in DeSUS ter poslanca narodnosti. Proti so bili v Levici, LMŠ, SD, SAB in en prisotni poslanec skupine nepovezanih poslancev.