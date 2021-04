Newyorške borze zaključile neenotno, S&P 500 rekordno

New York, 13. aprila - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje zaključili neenotno. Pod izhodišči je sicer po rdečem ponedeljku ostal le Dow Jones, indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 pa je končal rekordno. Vlagatelji so se namreč nekoliko otresli zaskrbljenosti glede inflacije in napovedi ustavitve cepljenja s cepivom Johnson & Johnson, poroča Reuters.