Primorske novice o ustanovitvi avtocestne policije (14. 4.)

Koper, 13. aprila - Danijel Cek je v komentarju Avtocestna policija po polžje kritičen do ustanovitve avtocestne policije, velike za dobro pehotno četo. Večja varnost na avtocestah je seveda zaželena, a za to bilo treba narediti konkretno reorganizacijo policije in uvesti nov sistem dela, meni avtor.