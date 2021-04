Chelsea in PSG prva polfinalista lige prvakov

Ljubljana, 13. aprila - Nogometaši Chelseaja in pariškega Saint Germaina so prvi polfinalisti evropske lige prvakov. Na povratnih tekmah četrtfinala so Francozi izločili aktualne evropske prvake Bayern München, Angleži pa so bili kljub porazu in fantastičnem zadetku Mehdija Taremija v skupnem seštevku boljši od Porta.