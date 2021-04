Biden naj bi danes sporočil odločitev o datumu umika ameriške vojske iz Afganistana

Washington/Bruselj, 14. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden bo po napovedih danes sporočil, kdaj bodo ZDA umaknile svoje vojake iz Afganistana. Neimenovani predstavnik njegove administracije je napovedal, da se bo to zgodilo do 11. septembra. Iz Bele hiše pa so sporočili le, da bo v nagovoru državljane seznanil z načrti umika iz Afganistana "kasneje letos".