V Izraelu pouk v šolah znova v običajnem obsegu

Jeruzalem, 13. aprila - V Izraelu bo skoraj štiri mesece po začetku kampanje cepljenja proti covidu-19 pouk v šolah od nedelje znova potekal kot običajno in ne več v manjših skupinah, so sporočili v kabinetu premierja Benjamina Netanjahuja. Od konca maja pa bodo smeli v državo potovati turisti, ki so bili cepljeni proti covidu-19, poroča nemška tiskovna agencija dpa.