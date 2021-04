Beovićevo čudi, da cepivo AstraZenece zavračajo starejši od 60 let

Ljubljana, 13. aprila - Odločitev svetovalne skupine za cepljenje, da se s cepivom AstraZenece proti covidu-19 lahko cepi vse starejše od 18 let, trenutno ne vpliva na potek oziroma strategijo cepljenja, saj so trenutno na prednostni listi še vedno starejši od 60 let. Bojano Beović medtem čudi, da cepivo ostaja, saj pri tej starostni skupini tveganj načeloma ni.