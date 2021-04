Iz Slovenije odpremili pomoč za boj proti covidu za tri balkanske države

Ljubljana, 13. aprila - Iz državnega logističnega centra v Rojah so danes odpremili materialno pomoč za boj proti covidu-19, namenjeno v Srbijo, Črno goro in Severno Makedonijo, so sporočili z obrambnega ministrstva. Skupaj je Slovenija prek mehanizma EU za civilno zaščito tem državam poslala pomoč v vrednosti več kot 340.000 evrov.