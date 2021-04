Celjski mestni svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna

Celje, 13. aprila - Celjski mestni svetniki so na današnji seji po hitrem postopku brez razprave sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Kot je na seji povedala vodja finančnega sektorja na celjski občini Natalija Črepinšek, so prihodki v rebalansu višji za 14,3 odstotka in znašajo 69,5 milijona evrov. Odhodke pa so povečali za 14,9 odstotka, na 73,4 milijona evrov.