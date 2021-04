Arhitekti za ohranitev javnih arhitekturnih natečajev

Ljubljana, 13. aprila - V Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije menijo, da se obveznosti javnih arhitekturnih natečajev ne bi smelo odpraviti, kot predlaga vlada. So namreč zelo učinkovita birokratska ovira pred mnogimi negativnimi praksami javnega naročanja in predvsem pred njihovimi negativnimi posledicami v grajenem okolju, opozarjajo.