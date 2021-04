Vizjak: Resolucija o podnebni strategiji prihodnji teden na vladi

Ljubljana, 13. aprila - Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050 prihodnji teden začenja obravnavo na vladi, v mesecu ali dveh pa bi jo lahko obravnaval državni zbor, je v današnjem spletnem dogodku dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Podnebni ukrepi bodo po njegovem morali upoštevati tako okoljski kot socialni in razvojni vidik.