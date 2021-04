Župani Vizjaka opozorili na dolgotrajne postopke sprejemanja občinskih prostorskih načrtov

Ljubljana, 13. aprila - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je udeležil seje predsedstva Združenja občin Slovenije, na kateri so župani ministra opozorili na dolgotrajnost postopkov pri sprejemanju in spreminjanju občinskih prostorskih načrtov. Pozvali so ga k zagotovitvi dodatnih sredstev za gradnjo malih čistilnih naprav, so sporočili iz združenja.