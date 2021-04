21 ton tovora prevažal brez sredinskega kolesa

Novo mesto, 13. aprila - Novomeški prometni policisti so v ponedeljek v Trebnjem ustavili voznika tovornega vozila s priklopnikom, ki je prevažal 21 ton tovora brez sredinskega kolesa. Med preverjanjem so ugotovili številne kršitve cestno prometnih predpisov. Vozilo so izločili iz prometa, vozniku pa izdali globo v višini 4000 evrov.