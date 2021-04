Po smrti princa Filipa: minuta molka pred kvalifikacijami F1

Imola, 13. aprila - Pogreb britanskega princa Filipa je posegel v urnik dirke svetovnega prvenstva v formuli 1 za veliko nagrado Emilije Romanje v Imoli. Kot so danes sporočili iz vodstva tekmovanja, so sobotne kvalifikacije na dirkališču Enza in Dina Ferrarija prestavili za eno uro, s 15. na 14. uro. Pogreb moža kraljice Elizabete II. bo v soboto ob 16. uri.