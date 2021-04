V Murski Soboti prijeli 32-letnega osumljenca treh požigov

Murska Sobota, 13. aprila - Soboški policisti so v petek v bližini mestne tržnice, kjer je prišlo do požara, ki se je nato razširil tudi na večnamensko stavbo, prijeli 32-letnika. Sumijo ga, da je v podhodu stavbe naklepno zakuril smeti. Z nadaljnjim zbiranjem informacij pa so ugotovili, da bi lahko bil kriv še za dva druga požara. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor.