Potrebo po pomoči strokovnjaka zaradi stisk v epidemiji v večji meri v raziskavi izrazili predvsem brezposelni in študenti

Ljubljana, 13. aprila - Udeleženci v raziskavi, ki je bila pretežno izvedena decembra lani, so ocenili, da v drugem valu epidemije doživljajo podobno, morda le malo višjo stisko kot v prvem. Tri četrtine jih ne čuti potrebe po psihološki podpori. Med tistimi, ki izražajo potrebo po pomoči strokovnjaka, so predvsem brezposelni in študenti, pravi psihologinja Nina Krohne.