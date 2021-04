Kolesarska pot v prihodnje tudi med Vipavo in Vrhpoljem

Vipava, 17. aprila - Občina Vipava bo v kratkem začela eno največjih investicij v letošnjem letu, to je gradnjo kolesarske steze in pločnika z javno razsvetljavo ob cesti med Vipavo in Vrhpoljem. Zaradi vse večje priljubljenosti Vipavske doline med kolesarji, tekači in pohodniki, jih je tudi na tem delu vse več in so v nevarnosti pred ostalimi udeleženci v prometu.