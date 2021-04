Razstava Hogshead 733 sledi zadnji poti in preobrazbi 80-letne lesene ribiške jadrnice

Ljubljana, 13. aprila - Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) predstavlja novo razstavo iz serije Prepih. Skupni umetniški projekt Maxima Berthouja in Marka Požlepa z naslovom Hogshead 733 (2015-2020) sestavljajo potovanje od bretonskega Trebeurdena do škotskega otoka Islay z 20 postanki, pomorska pustolovščina, zgodba o dediščini, prijateljstvo in viski.