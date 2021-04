DZ zvečer še o nedopustnosti referenduma o noveli zakona o izvrševanju proračuna

Ljubljana, 13. aprila - Poslanke in poslanci se bodo po današnji razpravi o revizijskem poročilu glede nabav zaščitne opreme sešli na še eni izredni seji, na kateri bodo obravnavali vladni predlog sklepa o nedopustnosti referenduma o noveli zakona o izvrševanju proračuna. Referendumsko pobudo so sprožili v Levici, in sicer ker novela omogoča izvedbo vojaških investicij.