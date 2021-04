Več kot en milijon prižganih virtualnih sveč pri Pogrebni službi Barbara

Prevalje/Ravne na Koroškem, 14. aprila - Na spletni strani Pogrebne službe Barbara, ki pod okriljem JKP Log upravlja s pokopališčem za občini Prevalje in Ravne na Koroškem, je bila pred dnevi prižgana milijonta virtualna sveča. Po navedbah JKP Log je to glede na dostopne podatke največ v Sloveniji. Takšen način slovesa in izrečenega sožalja se je sicer v epidemiji še okrepil.