Ameriška filmska akademija napoveduje spektakularno podelitev oskarjev

Los Angeles, 13. aprila - Ljubitelji filmov, ki so že naveličani filmov in podeljevanja filmskih nagrad prek zooma, bodo na svoj račun prišli na letošnji podelitvi oskarjev. Producenti obljubljajo, da bodo prireditev skušali narediti kar se da filmsko oziroma kar kot film. V njem bo nastopilo 15 zvezdnikov, med njimi Harrison Ford, Brad Pitt in Reese Witherspoon.