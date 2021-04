Ponekod po državi sneži

Ljubljana, 13. aprila - Skladno z napovedmi ponekod po državi danes sneži. Največ snega je na Notranjskem in Kočevskem, nekaj pa tudi na Koroškem na nadmorski višini 500 metrov in več, je za STA povedal dežurni meteorolog na Arsu Andrej Velkavrh. Sneg naj se ne bi oprijemal podlage, sicer pa padavine počasi že slabijo in se bodo umikale proti vzhodu.