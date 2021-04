Slovenska družina zbira denar za financiranje razvoja zdravila za redko genetsko bolezen

Ljubljana, 13. aprila - Na pobudo staršev še ne dveletnega slovenskega dečka Urbana, ki ima redko hudo nevrorazvojno motnjo, imenovano sindrom CTNNB1, so se znanstveniki z vseh koncev sveta združili v razvoju terapije za to redko motnjo. Fundaciji CTNNB1, ki zbira potrebna dva milijona evrov za raziskave in razvoj terapije, je mogoče prispevati tudi preko SMS sporočil.