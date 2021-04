Evropske borze uvodoma večinoma višje

London/Frankfurt/Pariz, 13. aprila - Evropske borze so današnje trgovanje večinoma začele z rastjo indeksov in tako sledile pozitivnim trendom z azijskih borz. Vlagatelje so spodbudili podatki o močni rasti kitajskega izvoza in uvoza, pa tudi podatki, ki kažejo, da se je britansko gospodarstvo februarja okrepilo kljub pandemiji covida-19.